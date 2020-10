ULTIM'ORA- Inter, ufficiale l'acquisto di Matteo Darmian dal Parma

Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter Il giocatore è stato ufficializzato pochi minuti fa dal club nerazzurro sui suoi profili social e sul sito ufficiale.

Il classe 1989 si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto. Darmian aveva effettuato le visite mediche e firmato il contratto con l'Inter venerdì, salvo poi tornare a Parma per disputare l'ultima gara con il club ducale, sfida vinta per 1-0 contro il Verona. Darmian è entrato al 63'.

L'annuncio sul profilo Twitter dell'Inter: