ULTIM'ORA- Inter, ufficiale il prestito di Agoumè allo Spezia

Lucien Agoumè è un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista arriva in prestito dall'Inter. Il centrocampista francese classe 2002 ha esordito in Serie A il 15/12/2019 in Fiorentina-Inter.

Lucien Agoumè indosserà la maglia numero 10..Il giovane centrocampista è risultato negativo ai controlli anti Covid-19 e quindi questo pomeriggio si allenerà con i compagni agli ordini di mister Italiano.

Questo l'annuncio sul profilo Twitter dello Spezia: