ULTIM'ORA - Inter, Juric svela il futuro di Belotti: "Mi ha detto..."

Andrea Belotti difenderà la maglia del Torino per la settima stagione di fila. Ci sono state numerosi voci sul futuro del capitano granata, specie nelle ultime settimane quando è stato accostato sia al Milan che all'Inter. A garantirlo è però Ivan Juric, nella conferenza di vigilia della sfida con la Fiorentina: "Non andrà via, mi ha dato la sua parola che rimane e che è il capitano. Si è anche allenato con il dolore: rimane al 100%".

Niente Inter dunque per il Gallo, che resterà ancora al Toro con la sua fascia al braccio. L'uomo dei 106 gol in granata, in rete anche all'esordio di questo campionato contro l'Atalanta, è già carico.