ULTIM'ORA - Inter, Sky: altro nome per l'attacco. Dalla Bundesliga...

L’Inter è ancora alla ricerca del secondo attaccante, dopo l’addio di Lukaku è arrivato solo Dzeko per il momento. Sky aggiunge una novità: “C’è un nome nuovo per l’attaccante dell’Inter, non ci sono solo Zapata e Correa nella lista. Si tratta di Wout Weghorst del Wolfsburg. È un’idea che l’Inter sta valutando, operazione tra i 15 e i 20 milioni di euro”.

C’è quindi questa nuova idea della Germania per la lista dell’Inter, ma rimangono Zapata e Correa i preferiti dai nerazzurri. Intanto Dzeko è arrivato e ha subito segnato in amichevole, mentre Lautaro come ha detto il suo agente a meno di sorprese rimarrà. Weghorst è un attaccante olandese, è una prima punta forte fisicamente e alto un metro e 97. Classe ’92, in Bundesliga ha segnato 20 gol nella scorsa stagione.

Aggiornamenti nelle prossime ore.