ULTIM’ORA: Inter, c’è la svolta per Joao Mario: dirigenza a Milano

L’Inter è sempre più vicina alla chiusura di un’altra operazione in uscita, ovvero quella di Joao Mario al Benfica. Dopo le notizie arrivate dal Portogallo, arrivano ulteriori conferme sul sempre più vicino addio del giocatore.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, alcuni rappresentanti della dirigenza del club lusitano sono in questo momento a Milano per provare a chiudere l’affare con l’Inter, presente in città anche l’ex Fiorentina e Milan Manuel Rui Costa, attuale direttore sportivo del club portoghese.

Il Benfica avrebbe già trovato l’intesa contrattuale con il giocatore per un contratto quinquennale e sarebbe in attesa soltanto dell’accordo con il club. L’Inter vorrebbe incassare dalla cessione del centrocampista una cifra di circa 7 milioni di euro, in modo da fare una piccola plusvalenza. L’ufficialità, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni.