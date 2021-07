ULTIM'ORA - Finito l'incontro col Cagliari. Nandez e non solo: il punto

Mercato Inter, si prosegue senza sosta per portare Nandez in nerazzurro. L'ultim'ora è di tuttomercatoweb.

"Si è concluso l'incontro tra Inter e Cagliari nella sede nerazzurra con la visita di Capozucca e Cossu. L'Inter vuole dare l'accelerata definitiva sulla trattativa in stato avanzato di Nahitan Nandez (richiesta del club sardo è di 30 milioni, si lavora sull'onerosità del prestito con diritto di riscatto)".

Non solo l'uruguyano nell'ambito dei dialoghi fra club sardo e Inter. Su Radja Nainggolan, che l'Inter inserirebbe nell'affare per arrivare a Nandez, si parla di stato avanzato dei dialoghi. Così come il Cagliari ha mostrato gradimento per Lucien Agoumé e Andrea Pinamonti, altre pedine utili nel maxi-incastro.

"Le parti sono al lavoro per provare a chiudere l'operazione", conferma la fonte.