ULTIM'ORA - Di Marzio, gli ultimi sviluppi della trattativa Lukaku-Inter

"L’Inter sta forzando per Lukaku: nuovi contatti in corso, l’agente a Londra, si sta cercando di fare offerta giusta per chiudere e bloccare ogni nuovo tentativo della Juventus".

Poche ma significative parole quelle riportate dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio sull'affare che potrebbe finalmente portare Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte.

Complice il rifiuto di Paulo Dybala ad un trasferimento nel Regno Unito (la Joya ieri sera ha declinato anche le avances del Tottenham), l'Inter per il belga adesso potrebbe avere la strada spianata senza dover lottare con i rivali bianconeri. Resta da capire se (ed eventualmente con quale offerta) l'Inter riuscirà a convincere lo United.