Ultim'ora clamoroso: Pastorello beccato in casa Juventus, si tratta Lukaku?

Il sito Calciomercato,it ha sorpreso l'agente Federico Pastorello mentre usciva dagli uffici milanesi della Juventus. Secondo i presenti, pochi minuti prima era stato Fabio Paratici a lasciare gli stessi locali.

Pastorello è l'agente di Romelo Lukaku, centravanti del Manchester United ormai da settimane nel mirino dell'Inter per sostituire Mauro Icardi se la sua vicenda dovesse risolversi con un trasferimento.

Non solo, ma viene fatto notare che Pastorello non ha alcun giocatore bianconero tra i suoi rappresentati. Faciledunque fare due più due ed arrivare così alla conclusione che al centro dell'incontro sia stato proprio un possibile interessamento della Juventus per la punta belga.