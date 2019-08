Ultim'ora: cessione di Icardi, accordo fatto, offerta principesca dalla Francia

Ciro Venerato, giornalista RAI, alla Domenica Sportiva ha parlato di novità importanti sul fronte Icardi. Nel pomeriggio di ieri si sarebbe tenuto un lungo incontro tra Beppe Marotta e la dirigenza del Monaco, al termine del quale l'Ad nerazzurro avrebbe raggiunto l'accordo totale con la dirigenza monegasca per la cessione dell'ex capitano nerazzurro.

60 milioni più 5 di bonus l'offerta del club francese, più o meno la stessa recapitata dal Napoli qualche settimana fa. Ma la differenza decisiva potrebbe farla l'offerta del club al giocatore: un contratto di cinque anni da 12 milioni netti l'anno, cifra ben superiore ai 7.5 proposti dal club di De Laurentiis, che sarebbe già stato informato degli sviluppi odierni.

L'Inter avrebbe dunque trovato la strada per evitare di cedere Icardi ad una diretta concorrente nella massima serie portando a casa una plusvalenza da favola.

Secondo il giornalista, l'Inter attende una risposta di Icardi e Wanda Nara già nelle prossime ore. La posizione della coppia al momento sembrerebbe essere di grande cautela. Il sogno dei due resta sempre la Juventus ma il club bianconero non può mettere sul tavolo cifre analoghe a quelle del Monaco se non vendendo prima i suoi esuberi. E l'offerta presentata al giocatore è davvero principesca, tale da far vacillare anche le convinzioni più fondate.