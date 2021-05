UFFICIALE: un big rinnova fino al 30 giugno del 2024

Dopo tante trattative e tante parole, finalmente arriva il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 che la società nerazzurra ha voluto blindare.

Il nuovo contratto prevede una nuova scadenza fino al 30 giugno del 2024. Ecco le parole del comunicato ufficiale dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024".

L'Inter ha deciso di rendere Alessandro Bastoni un suo pilastro per il presente e per il futuro, dando una risposta a chi parlava di una sua cessione in estate.