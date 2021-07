UFFICIALE: un altro giovane lascia l'Inter in prestito

Prosegue lo sfoltimento della rosa da parte dell'Inter. La società nerazzurra, infatti, dopo le cessioni di Hakimi, Joao Mario, Gravillon ed Esposito, oggi ufficializza un'altra uscita, in prestito, di un altro giovane. Si tratta di Lorenzo Pirola che tornerà al Monza dove la passata stagione ha fatto molto bene sfiorando anche la Serie A ai play-off.

Ecco il comunicato ufficiale della società nerazzurra: "FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Lorenzo Pirola al Monza: il difensore classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

Una cessione che permetterà a Simone Inzaghi di avere una rosa meno ampia per non scontentare nessuno a livello di minutaggio, mentre per Pirola sarà un'altra bella occasione di potersi mettere in mostra in un ambiente che conosce bene. Secondo le indiscrezioni le cifre del riscatto e del controriscatto dovrebbero essere rispettivamente di 7 e 8 milioni di euro.