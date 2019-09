UFFICIALE: Tweet del PSG annuncia Icardi, tutto fatto

Con un tweet pubblicato poco fa anche il PSG ha ufficializzato l'arrivo di Mauro Icardi. "Il PSG è felice di annunciare la firma di Mauro Icardi. il 26enne centravanti argentino raggiunge il club in prestito per una stagione fino al 30 giugno 2020 con opzione di riscatto.E' il 16mo giocatore argentino della storia del PSG"

Icardi passa ai transalpini con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Il giocatore ha firmato con il PSG un contratto da 7 milioni di euro più bonus per questa stagione a salire a 8 più bonus e a 1 negli anni successivi.

Prima di siglare il contratto con il PSG, l'ex capitano nerazzurro aveva rinnovato il suo legame con l'Inter per la stagione 2021- 22 per 5 milioni quest'anno e 7 gli altri due nel caso in cui il PSG non esercitasse il diritto di riscatto.