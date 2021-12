UFFICIALE: Sanchez, c'è il verdetto in ottica Barcellona

UFFICIALE: Ferran Torres è un nuovo giocatore del Barcellona. Come annunciato dal club blaugrana, i catalani hanno raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento del giocatore - 55 milioni la cifra - che ha firmato un contratto fino al 2027. L'arrivo di Torres va inevitabilmente ad escludere il ritorno in Catalogna di Alexis Sanchez, di cui si era parlato negli scorsi giorni per un possibile scambio con Luuk de Jong tra i blaugrana e l'Inter.

Sanchez con tutta probabilità è destinato quindi a restare in nerazzurro, ad alternarsi con Correa come terza punta nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il cileno, le cui fragilità sono unicamente fisiche, ma il cui bagaglio tecnico non è certo mai stato messo in discussione, ha concluso il 2021 nel migliore dei modi con due reti nell'ultimo periodo, contro Cagliari e Salernitana.

Non si farà il matrimonio tra Sanchez ed il Barcellona, né quello tra de Jong e l'Inter. L'olandese - ad un passo dal Cadice nel frattempo - è un profilo da "ariete" puro, vecchio stampo, un sostituto ideale di Edin Dzeko in quanto a caratteristiche, ma di certo il cileno garantisce maggiore imprevedibilità, specie a partita in corso, rispetto all'ex Siviglia, killer proprio dei nerazzurri nella finale di Europa League persa nel 2020.

Sanchez-Inter, avanti ancora insieme.