Ufficiale, Robin Gosens è un nuovo giocatore dell'Inter: l'annuncio

Ufficiale, l'Inter annuncia ufficialmente l'acquisto di Robin Gosens.

L'esterno sinistro tedesco è diventato un nuovo giocatore dell'Inter ed è pronto a recuperare dal suo infortunio per poi mettersi a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Una trattativa lampo, che ha avuto avvio dopo il confronto con il tecnico nerazzurro che aveva l'esigenza di un nuovo giocatore nella corsia esterna. Di seguito ecco il comunicato ufficiale della società nerazzurra:

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l'Atalanta per l'acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L'esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". Per quanto riguarda le cifre dell'accordo tra le due società lombarde, secondo le informazioni che arrivano dalla redazione di Sky Sport, è previsto un prestito a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto nel 2023 fissato a 22 milioni.

Gosens, dunque, dopo tante voci dei mesi passati, diventa finalmente un calciatore nerazzurro e ci sarà modo e tempo per presentarsi ai nuovi tifosi. Un acquisto molto importante per l'Inter, che mantiene alta l'asticella con un giocatore che sta dimostrando di essere molto importante sia a livello nazionale, con uan grande presenza in zona gol, ma anche per quanto riguarda l'ambito europeo e internazionale visto che è riuscito a conquistare anche la maglia della nazionale tedesca.