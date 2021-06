UFFICIALE: prima operazione in uscita da parte dell'Inter

Prima cessione a titolo definitivo per l'Inter, che, in base a quanto riportato da parte di TMW, cede a titolo definitivo il centrocampista, cresciuto nel proprio vivaio, classe 1998 e di nazionalità honduregna, Rigoberto Rivas alla Reggina. Il giocatore, infatti, si è legato ai colori amaranto fino al 30 giugno del 2025, dopo la scorsa stagione vissuta in prestito, sempre in maglia amaranto.

Una trattativa che era nell'aria e che finalmente volge a conclusione, per un ragazzo che in Calabria ha fatto vedere cose importanti tanto da meritarsi la riconferma a titolo definitivo per le prossime quattro stagioni.

Infatti, il giocatore, la passata stagione ha messo insieme ventisette presenze in campionato, totalizzando la bellezza di cinque gol e di tre assist, diventanto una colonna portante della squadra amaranto. Rivas va alla Reggina a titolo definitivo e l'Inter può cominciare le sue operazioni di sfoltimento della rosa.