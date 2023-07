UFFICIALE, l’Inter cede l’attaccante: sorpresa per quanto riguarda la formula

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/07/2023

Ufficiale, l’Inter effettua un’altra cessione. In queste ore, il mercato nerazzurro, sta attraversando momenti frenetici. Le trattative che potrebbero portare alla cessione di Onana al Manchester United e all’ennesimo ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea, infatti, stanno scandendo gli obiettivi della dirigenza. Ma se è vero che queste operazioni rappresentano trattative, per così dire, principali, i nerazzurri ne hanno portata a termine una minore in uscita.

Si tratta dell’addio dell’attaccante uruguaiano, Martin Satriano. Il giocatore, che la passata stagione ha vestito la maglia dell’Empoli segnando solo due reti, ha rifiutato la destinazione Dinamo Zagabria e ha deciso di ritornare in Francia a vestire la maglia del Brest. E, per quanto riguarda la formula, c’è anche una novità importante. Infatti, Satriano, si trasferirà con la formula del prestito secco fino al 30 giugno del 2024.

Alla vigilia si era parlato tanto della possibilità di inserire un diritto di riscatto e controriscatto. Invece, si è preferito puntare ancora sul ragazzo che, nonostante le buone prestazioni in campo, deve decisamente migliorare per quanto riguarda l’apporto in zona gol. L’anno prossimo, poi, si farà un nuovo bilancio dell’annata. Intanto, questa nuova avventura, servirà a Satriano per riuscire a riscattare la scorsa stagione e poter giocare con continuità.