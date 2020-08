UFFICIALE - Lazaro in prestito al Borussia Moenchengladbach

Valentino Lazaro torna in Germania. Dopo essere arrivato all'Inter l'estate scorsa dall'Herta Berlino e i sei mesi in prestito in Inghilterra al Newcastle, l'esterno austriaco è tornato nuovamente in Germania.

Questa volta ad accoglierlo c'è il Borussia Moenchengladbach, club che lo ha ingaggiato in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Lazaro era stata un'esplicita richiesta di Antonio Conte, ma le difficoltà nell'adattarsi al campionato italiano hanno spinto il club di Via della Liberazione a trovargli altre sistemazioni.

La redazione di Inter Dipendenza fa i migliori auguri a Valentino Lazaro per il proseguimento della propria carriera. A rendere nota la notizia della cessione è stata l'Inter attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito.