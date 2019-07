UFFICIALE - L'Inter cede un'altra giovane promessa: i dettagli

"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Lorenzo Gavioli al Venezia FC. Il centrocampista classe 2000 campione d'Italia nella stagione 2017/18 con la Primavera interista, con cui ha conquistato anche Viareggio Cup e Supercoppa, viene ceduto a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in definitivo e contro opzione in favore dei nerazzurri".

Questo il comunicato pubblicato dall'Inter sul proprio sito. Un altro interista in procinto di accasarsi in prestito altrove, è Samuele Longo.

Per l'attaccante classe persiste l'interesse del Deportivo La Coruna che è pronto ad ingaggiare il giocatore in prestito con un riscatto che diventerebbe obbligatorio in caso di promozione in Liga.