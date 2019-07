UFFICIALE - L'Inter cede alla Pro Patria Lombardoni e Brignoli

Dopo il comunicato dove si rendeva noto il passaggio di Lorenzo Gavioli in prestito al Venezia con diritto di riscatto e controriscatto, l'Inter ha fatto sapere di aver ceduto - ma questa volta a titolo definitivo - altri due giovani.

Si tratta di Manuel Lombardoni e Tommaso Brignoli, entrambi trasferiti alla Pro Patria. Questo il comunicato dell'Inter sui due: "FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo dei calciatori Manuel Lombardoni e Tommaso Brignoli all'Aurora Pro Patria".

Sono giorni di fuoco per quanto concerne il futuro professionale di molti giovani interisti. Nella giornata di ieri infatti, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio in prestito di Yann Karamoh al Parma. Inizialmente si pensava che il franco-ivoriano si trasferisse in Emilia-Romagna a titolo definitivo, ma sul sito ufficiale della Lega Calcio tale operazione è stata registrata come un'operazione conclusa solo a titolo temporaneo.