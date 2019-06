UFFICIALE - Jovic è del Real Madrid: Icardi tramonta definitivamente?

La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: Luka Jovic è un nuovo giocatore del Real Madrid. A renderlo è proprio il club madrileno che sul proprio sito ha scritto:

"Luka Jovic (Bijeljina, Bosnia ed Erzegovina, 23/12/1997) è un nuovo giocatore del Real Madrid . Il club bianco si è rinforzato con un attaccante che in questa stagione è stato una delle grandi sorprese del calcio europeo. Ha 21 anni e viene dall'Eintracht Frankfurt, dove ha segnato 27 gol e giocato 48 partite nella stagione 2018/19.



Potente calciatore tecnico e ottimo finalizzatore, bravo con entrambi i piedi e si distingue per la sua eccellente capacità di realizzazione. Nonostante la sua giovane età, ha esperienza ai massimi livelli europei, come ha dimostrato nell'ultima Europa League, in cui ha segnato 10 gol e portato la sua squadra in semifinale. Inoltre, ha vinto titoli in Serbia, Portogallo e Germania, i tre paesi in cui ha giocato fino ad ora".

Questo è quanto riferito dalle merengues che per molti anni hanno corteggiato il bomber nerazzurro Mauro Icardi e che adesso hanno deciso di virare sull'attaccante classe '97. Con ogni probabilità dunque, alla corsa per arrivare ad accaparrarsi il cartellino del bomber rosarino ci sarà una concorrente in meno.