UFFICIALE, Joao Mario trova la sua nuova squadra

All'indomani della chiusura del mercato in entrata per l'Inter, la società nerazzurra sblocca l'ultima trattativa in uscita

Joao Mario torna in patria. Il centrocampista portoghese, nell'ultima stagione alla Lokomotiv Mosca, dopo il mancato riscatto da parte della società russa ritorna in Portogallo nella società che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Lo Sporting Lisbona, infatti, all'interno dei propri canali social, ha annunciato il giocatore con una sagoma dello stesso. Il trasferimento prevede un prestito secco fino al giugno del 2021, per poi fare ritorno all'Inter quando si troverà ad avere l'ultimo anno di contratto. Nuova esperienza per Joao Mario, che proverà ad avere la continuità che ha avuto in terra russa la scorsa stagione.