Ufficiale: Inter, Facundo Colidio resta in Belgio per un'altra stagione

Come annunciato dai canali ufficiali del Sint-Truiden, Facundo Colidio resterà in Belgio per un'altra stagione. Ufficiale dunque l’accordo tra l’ Inter e il club belga per il rinnovo del prestito del giovane attaccante. Nuova esperienza in prestito per l'argentino, acquistato dai nerazzurri nell’estate del 2017 per 7 milioni di euro, dove può giocare con continuità per continuare il suo percorso di crescita e provare a compiere il definitivo salto di qualità .

Il classe 2000, dopo un inizio difficile è riuscito a conquistare il posto da titolare nel club belga, in cui ha collezionato 13 partite, segnando 1 gol e realizzando 7 assist. Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale del Sint-Truiden:

“L’attaccante argentino Facundo Colidio rimarrà a Stayen per un altro anno. Il talento viene prestato nuovamente dal top team italiano Inter. Il club è lieto di legarsi a Colidio per un altro anno“.