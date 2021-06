UFFICIALE- Inter, Di Gregorio ceduto in prestito con opzione: i dettagli

Si muove il mercato dell'Inter in uscita. In attesa di ufficializzare la cessione di Achraf Hakimi al Psg i nerazzurri hanno annunciato la cessione a titolo temporaneo di Michele Di Gregorio al Monza.

Il portiere classe ‘97, cresciuto nel vivaio interista dove ha vinto un Campionato Primavera da Capitano nel 2017, resterà quindi in Brianza anche la prossima stagione per lottare nuovamente per la promozione in Serie A. I due club hanno ufficializzato l’operazione di mercato sui propri siti ufficiali.

Come riporta la nota pubblicata dal Monza, Il portiere è stato acquisito dall'Inter a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione, contropzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nell’ultimo campionato Di Gregorio ha avuto un ottimo rendimento, collezionando 31 presenze coi biancorossi, di cui 29 in Serie B dove il Monza è stata la squadra con la miglior difesa.