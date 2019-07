UFFICIALE - Inter, ceduto il giovane portiere Di Gregorio, i dettagli

L'Inter ha ufficialmente ceduto in prestito, il classe '97, Michele Di Gregorio al Pordenone.

La nota del club

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Michele Di Gregorio al Pordenone Calcio: per il portiere classe 1997, campione d'Italia Under 19 con i nerazzurri nella stagione 2016/2017, trasferimento a titolo temporaneo annuale con opzione e contro opzione".

Le cifre dell'operazione, come raccontato in esclusiva per Interdipendenza.net dall'agente del portiere (clicca qui per leggere) - Si tratta di un prestito con diritto di riscatto con contro-riscatto a favore dell'Inter. Contro - riscatto fissato a 50 mila euro.