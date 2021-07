UFFICIALE- Inter, ceduto Esposito al Basilea: il comunicato nerazzurro

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni adesso è arrivata anche l’ufficialità: Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Basilea. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in cui spiega i dettagli dell’operazione:

“MILANO - FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Sebastiano Esposito al Basilea: l'attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione”.

Prima esperienza all’estero per il giovane talento nerazzurro reduce dal doppio prestito in Serie B, prima alla Spal e poi al Venezia, della passata stagione. Esposito avrà l’occasione di mettersi in mostra in una squadra ambiziosa che disputerà la prossima Europa League.

Come riportato da Sky Sport, il diritto di riscatto a favore del club svizzero sarebbe fissato a 8 milioni di euro, mentre il contro riscatto sarebbe sui 10 milioni di euro.