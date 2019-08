UFFICIALE - Il centrocampista lascia l'Inter, nuova avventura in Russia

Joao Mario è un nuovo giocatore del Lokomotiv Mosca. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce al club russo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Nella giornata di ieri, il giocatore è arrivato a Mosca. Questa sera è arrivata l'ufficialità da parte del Lokomotiv Mosca. Presente anche una nota sul profilo ufficiale Twitter della squadra russa.

"Ufficiale: Joao Mario è un giocatore del Lokomotiv!", così il tweet. Dopo l'ultimo anno passato a Milano, con il cambio in panchina Joao Mario non è riuscito a convincere il tecnico Antonio Conte. Per lui, nuova inizia una nuova esperienza in Russia.