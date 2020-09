UFFICIALE - Il Bayern Monaco non riscatta Perisic. Il croato torna all’Inter

La notizia era nell’aria già da questa mattina ma ora è arrivata l’ufficialità: il Bayern Monaco non riscatterà Ivan Perisic. Il croato tornerà in nerazzurro dopo aver disputato un'ottima stagione in cui è riuscito a conquistare il triplete. A comunicarlo è stato lo stesso club bavarese attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali della società:

"Il Bayern saluta Ivan Perišić. Dopo essere stato in prestito per un anno, il nazionale croato torna all'Inter, dove ha ancora un contratto fino al 2022" si legge sul sito del club bavarese, dove compaiono anche i saluti di Salihamidzic e dell'allenatore Flick.

Hasan Salihamidzic: "Ivan si è comportato in modo molto professionale con noi durante tutto quest'anno, rivelandosi un membro importante della nostra squadra e contribuendo alle nostre vittorie in campionato, Coppa di Germania e Champions League. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".

Parla anche il tecnico Hansi Flick: "Vorrei ringraziare Ivan per i suoi risultati e il suo contributo alla vittoria del Triplete Ci è piaciuto molto lavorare con lui. Soprattutto nella fase finale di Champions League a Lisbona si è potuto vedere che qualità ha Ivan".