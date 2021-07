UFFICIALE: è fatta per un giovane centrocampista

L'Inter si muove anche in entrata e definisce l'acquisto di un giovane per il futuro, prendendo a parametro zero il centrocampista classe 2003 del Livorno, Francesco Nunziatini. Il giocatore ha già avuto in Serie C con la maglia amaranto della sua città ed è pronto ad approdare in nerazzurro in cui, inizialmente, farà parte della rosa Primavera di Christian Chivu.

Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo dal Livorno di Francesco Nunziatini. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce all'Inter a titolo definitivo e si aggregherà alla Primavera nerazzurra”.

Un giovane su cui gli scout nerazzurri erano da tempo e di cui si dice un gran bene, nella speranza possa dire la sua e crescere bene con le giovanili, per poi, un domani, diventare un giocatore importante per la rosa dell'Inter.