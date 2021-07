UFFICIALE, cessione in difesa: il giocatore va via in prestito con diritto

Oltre al prestito di Lorenzo Pirola al Monza, oggi, in ottica mercato in uscita, è stata anche la giornata del difensore francese classe 1998, Andrew Gravillon al Reims in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, dopo una grande stagione, l'anno scorso, in prestito con la maglia del Lorient, ritorna di nuovo in Francia per continuare il suo processo di maturazione.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Andrew Gravillon al Reims: il difensore classe 1998 viene ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club francese".

Per l'Inter, dunque, altro giovane che va a fare esperienza con la possibilità, eventualmente, di trasferirsi a titolo definitivo. In attesa del mercato in entrata, l'Inter procede a fare spazio all'interno del suo organico.