Tuchel: "Lukaku è fantastico, ma non è con noi al Chelsea"

Dopo il pareggio in amichevole per 2-2 contro il Tottenham, l'allenatore del Chelsea, prossima destinazione di Romelu Lukaku, Tuchel, ha parlato, in conferenza stampa, proprio dell'ipotesi di vedere a Londra l'attaccante belga. L'allenatore campione d'Europa è rimasto molto abbottonato sul giocatore, facendo capire che, però, la società cerca un centravanti.

Ecco le sue parole: "Romelu Lukaku è un campione fantastico ma ora gioca nell’Inter, non con noi al Chelsea. Se accetta la nostra proposta? Tutti vogliono venire al Chelsea. Immagino che tanti calciatori vogliano venire qui di corsa. Stiamo lavorando ad alcune trattative per migliorarci ma non farò nomi”.

Insomma, anche se Tuchel è rimasto sulle sue, la trattativa è ormai in dirittura d'arrivo e il Chelsea potrà avere il centravanti che cercava. L'Inter riceverà una cospicua somma di denaro, che solo in parte verrà reinvestita su un altro attaccante per la prossima stagione. Il primo nome sulla lista è quello di Duvan Zapata dell'Atalanta.