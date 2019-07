(TS) Valutazione Icardi crollata. E la Juventus lavora sulla beffa all'Inter

Icardi, dopo essere stato messo fuori dal progetto in maniera così esplicita da Marotta, non può avere una valutazione superiore ai 50 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea anche che questa cifra garantirebbe comunque una notevole plusvalenza alle casse nerazzurre.

E sullo sfondo in questa situazione ci sarebbe la Juventus, che spererebbe addirittura, secondo il quotidiano torinese, si strappare l'argentino ad un prezzo ancora più basso.

"Secondo la Juventus l’Inter potrebbe anche accontentarsi di molto meno, oppure di una cessione in prestito: considerati età, 26 anni, e valore dell’argentino, un affare da non lasciarsi sfuggire. Dunque i dirigenti bianconeri aspettano, forti del fatto che dall’estero nessuno si è mosso e che Icardi, almeno in Italia, fino ad oggi sarebbe disposto a trasferirsi solo nella squadra bianconera".