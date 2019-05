(TS) Niente Lukaku, i soldi di Icardi verranno investiti su un altro giocatore

Tuttosport questa mattina ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le strategie di mercato nerazzurre.

La chiave di volta sarà la cessione di Icardi. Il numero 9 argentino sarà sostituito con Edin Dzeko. Il bosniaco, riporta il quotidiano torinese, piace per le sue capacità di legare i reparti nel 3-5-2. Non ci sarà un investimento per portare a Milano Romelu Lulkaku, a meno che non si riesca ad inserire Perisic nella trattativa.

Questo perché i soldi che entrerebbero dall’eventuale cessione di Icardi verrebbero investiti su Federico chiesa, autentico sogno di mercato della dirigenza.