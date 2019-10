(TS) Mercato Inter, in arrivo per i nerazzurri un tesoretto da 130 milioni?

L'Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe avere a disposizione, come ricordato da Tuttosport, un tesoretto da 130 milioni.Tale somma deriverebbe dall'eventuale cessione di tutti i giocatori in prestito.

In primis Gabigol, certo della partenza, potrebbe essere riscattato dal Flamengo, oppure andare in Europa, con lo Schalke 04 molto interessato. I brasiliani al momento offrono poco, per questo il club tedesco, con la sua offerta da 30 milioni, appare in vantaggio.

Poi c'è ovviamente Icardi, che potrebbe portare nelle casse nerazzurre, in caso di riscatto, ben 70 milioni.

La cifra di 130 verrebbe raggiunta in caso di riscatto poi sia di Perisic da parte del Bayern Monaco che di Joao Mario dalla Lokomotiv Mosca. Se questo dovesse concretizzarsi Marotta potrà letteralmente scatenarsi sul mercato.