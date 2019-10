(TS) Mercato Inter, Conte a gennaio vuole 4 acquisti. Il punto

Antonio Conte, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe chiesto, in vista del mercato di gennaio, quattro rinforzi alla dirigenza nerazzurra.

Il nome su cui non sembra essere disposto a transigere è il suo pupillo, Vidal, attualmente in forza al barcellona,che sembra non essere disposto a cedere il cileno.

Poi, secondo il quotidiano torinese, Conte avrebbe chiesto un esterno, una punta, ed un altro centrocampista. Affinchè però arrivino due giocatori sulla linea mediana sarà necessario che, sempre in quel reparto, arrivi almeno una cessione.