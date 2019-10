(TS) L'Inter vuole un grande centrocampista. 5 i nomi dei top seguiti

A gennaio con ogni probabilità l'Inter realizzerà un colpo a centrocampo. Tuttosport ha riportato i 5 nomi seguiti dagli uomini mercato nerazzurri.

In primis ovviamente Ivan Rakitic, che in inverno sarà sul mercato causa lo scarso impiego in questa prima parte di stagione. Poi c'è Matic, in uscita dal Manchester United.

Gli altri tre nomi che piacciono sono quelli di Milinkovic-Savic, che però costa tantissimo e che difficilmente verrà ceduto da Lotito nella finestra di gennaio. Vidal piace tantissimo a Conte, che vorrebbe riaverlo dopo l'esperienza alla Juventus, ma in questo momento il Barcellona lo giudica inamovibile.

Infine Van Der Beek. Il 22enne dell'Ajax piace da tempo.