TS - Icardi di fronte a un bivio. Ora deve decidere il suo futuro

Mauro Icardi di fronte a un bivio: secondo "TuttoSport" l'argentino, tagliato fuori dal progetto Conte, deve decidere in fretta sul suo futuro dopo che gli ultimi rumours di mercato lo danno sempre accostato alla Juventus. Ecco quanto affermato dal quotidiano torinese:





“Icardi per ora non ha cambiato i suoi propositi. Lui si vede ancora all’Inter, vuole abitare a Milano per non spostare la famiglia e non intende cambiare posizione, nonostante la moglie Wanda Nara che in questi giorni dovrà dare una risposta definitiva a Mediaset per la sua partecipazione a “Tiki-Taka” o altri programmi lo stia spingendo a valutare le ipotesi. Restare fermo per 6 o 12 mesi, infatti, rischierebbe di compromettere la carriera di Icardi che a 26 anni si trova nel pieno delle maturità calcistica.



Chissà che l’arrivo concreto di Lukaku, e il prossimo di Dzeko, non lo convincano a valutare seriamente il suo domani. Finora l’argentino sapeva dell’interesse del club di acquistare attaccanti, ma forse non vedendoli arrivare confidava in cuor suo di essere reintegrato a fine mercato. Non sarà così“.