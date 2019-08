(TS) Dopo Lukaku ora si punta un centrocampista.Scelto l'obiettivo

Chiusa la trattativa per Lukaku il mercato dell'Inter non è finito. I nerazzurri ora hanno spazio per un colpo last minute sulla trequarti

Chiusa la trattativa per Lukaku il mercato dell'Inter non è finito. Tuttosport ha riportato la notizia secondo la quale resterebbe ancora margine per un colpo in entrata, ed in particolare a centrocampo. Il nome è quello di Vidal, che potrebbe arrivare allo scadere del gong del mercato. Affinché questa pista possa concretizzarsi però saranno necessarie delle cessioni in quella zona del campo, ed i nomi caldi sono quelli di Borja Valero e Joao Mario.