TS - Attenta Inter, il Psg mette nel mirino un tuo obiettivo

Dybala-Psg: l'interesse continua. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport il congiunto parigino avrebbe intenzione di virare seriamente sulla Joya dopo il passaggio di Coutinho al Bayern Monaco. Ecco quanto dichiarato dal giornale torinese:



“Il dt parigino Leonardo stima la Joya da tempo. L’operazione non è impossibile e il club dell’emiro, una volta ceduto Neymar, non avrebbe problemi ad accontentare l’esigente entourage di Dybala e a staccare un assegno da 70-80 milioni per la Juventus”.



Dybala è anche nel mirino dell'Inter e stando ai rumours di mercato l'interesse nerazzurro non sarebbe del tutto tramontato. Dall'altra parte le sirene francesi, pronte allo sgarbo di mercato in questi ultimi giorni vicini alla chiusura dei trasferimenti.