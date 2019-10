(TS) A gennaio l'Inter fa sul serio per il top a centrocampo. Il punto

L'Inter a gennaio intende realizzare un colpo a centrocampo, reparto dove la coperta in questo momento appare corta (come visto domenica scorsa). E in inverno potrebbe tornare di moda un nome a lungo inseguito nel corso dell'ultima sessione di calciomercato.

Si tratta di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato in forza al barcellona ha trovato pochissimo spazio nel corso di questa stagione, ed è partito addirittura una sola volta da titolare.

Per questo a gennaio valuterà le offerte che gli si presenteranno, diversamente da quanto fatto in estate, quando nonostante l'arrivo di De Jong decise di restare alla corte di Valverde. Ora il prezzo è sceso rispetto a quello di qualche mese fa.

Se in estate infatti il Barca chiedeva 50 milioni di euro ora potrebbe accontentarsi della metà.

L'Inter dal canto suo ha una carta importante da giocarsi, ossia la cessione di Gabigol. L'intenzione infatti è quella di ottenere dalla vendita del brasiliano circa 25-30 milioni di euro, che appunto la società potrebbe su Rakitic.

Lo riporta Tuttosport.