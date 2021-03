Trubin: "Non sono il Donnarumma ucraino. Inter-Milan su di me? Rumors"

Trubin, il portiere dello Shakthar Donetsk, squadra ucraina che, con il pareggio per 0-0 a San Siro, ha mandato fuori dalla Champions League l'Inter di Antonio Conte, è stato intervistato da TMW prima della sfida di Europa League contro la Roma ed ha parlato anche di un possibile derby di mercato tutto milanese per lui.

Ecco l'anteprima dell'intervista al portiere:

In Italia la chiamano il "Donnarumma d'Ucraina": che effetto le fa?

"Non mi fa effetto. Donnarumma è Donnarumma, Trubin è Trubin. Io non sono il Donnarumma d'Ucraina, non sono nient'altro che l'ucraino Trubin".



Le sirene di mercato, in particolare da Milano (Milan e Inter), risuonano però già da tempo nei suoi confronti...

"Credo che siano solamente rumors. Per quanto mi riguarda, sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni con lo Shakhtar. Mi alleno e lavoro duro ogni giorno per migliorare e crescere. Non ho tempo per pensare alle voci di mercato".