Trattativa no stop tra Godin e il Cagliari: il difensore vuole solo i rossoblu

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Diego Godin, arrivato solo un anno fa all'Inter ma già in procinto di dire addio alla maglia nerazzurra. Da giorni ormia il difensore è in trattativa con il Cagliari per trovare un accordo e trasferirsi in Sardegna.

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, le parti sono costantemente a lavoro per trovare al più presto un'intesa di massima. Il nodo resta l'ingaggio, dato che Godin non ha intenzione di scendere sotto i 5,5 milioni di euro netti che percepisce al momento dall'Inter. Il club nerazzurro ha comunque fatto il suo in questa trattativa, concedendo al Flaco di liberarsi a zero.

Non solo, Godin percepirà dall'Inter anche le mensilità di luglio, agosto e settembre; adesso però la palla passa al Cagliari, che deve dimostrare di avere la voglia e la forza di portare in Sardegna un campione come l'ex Atletico Madrid.