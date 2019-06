Trattativa Arnautovic-Inter, parla il fratello dell'attaccante: i dettagli

Spunta l'alternativa a Romelu Lukaku per l'attacco della nuova Inter targata Antonio Conte. Il belga resta senza dubbio il profilo preferito, ma il piano B, qualora non si riuscisse a convincere il Manchester United, porta il nome di Marko Arnautovic.

Il giocatore, che con i nerazzurri nel 2009/2010 ha conquistato la Champions League, è stato accostato al club meneghino in un ipotetico ritorno. A spegnere però tale ipotesi, ci ha pensato il fratello Danijel che ai microfoni del Daily Star ha detto:

"Il mio assistito ha firmato un contratto e c’è ottimo feeling con il suo club. Nessuno mi ha contattato per dirmi che Marko gli piace e vuole acquistarlo. Si a gennaio c’è stata un’offerta dalla Cina, ci sono stati quindi discorsi per la cessione, ma con l’Inter no, non ci sono state trattative".