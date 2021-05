Tra ingaggio e cartellino, J.Mario vuole restare allo Sporting: si tratta

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il centrocampista dell’Inter, attualmente in prestito allo Sporting Lisbona, Joao Mario vorrebbe rimanere in Portogallo.

L’intenzione dell’Inter è quella di cedere il giocatore, vista la necessità di fare cassa e di non pagare uno stipendio alto.

Per questo, per i Dragoes, sarà necessario trattare con la società nerazzurra per ottenere uno sconto sul prezzo e con il giocatore per riuscire a limare l’ingaggio.