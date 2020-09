Tottenham a Milano per trattare Skriniar: pronta prima offerta all'Inter

Sembra essere in rampa di lancio la trattativa tra Inter e Tottenham per il trasferimento a Londra di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato pochi minuti fa dalla redazione di SkySport, nel pomeriggio odierno una delegazione degli Spurs era a Milano per trattare direttamente con il club meneghino l'acquisto del difensore slovacco.

A quanto pare il Tottenham avrebbe già pronta una prima offerta di poco inferiore ai 50 milioni di euro, bonus inclusi. La cifra è ancora lontana dalla richiesta di 60 milioni dell'Inter, ma la trattativa è seria e non sono da escludere ulteriore rilanci nelle prossime ore.