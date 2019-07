Torna in Italia una vecchia conoscenza nerazzurra

Eusebio di Francesco, appena insediatosi sulla panchina doriana, ha chiesto alla società diversi rinforzi, tra cui un difensore centrale di grande esperienza. Detto fatto, il presidente Ferrero lo ha accontentato riportando in Italia un ex nerazzurro. Ne dà notizia il sito della Gazzetta dello Sport:

"Di Francesco è stato subito accontentato, almeno per il reparto arretrato. Il colombiano Jeison Murillo, 27 anni, di proprietà del Valencia (ma nella passata stagione al Barcellona dal mese di gennaio), già all'Inter sino al 2017, arriverà in blucerchiato con la formula del prestito oneroso (due milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a dodici milioni)." Il difensore colombiano ha giocato nell'Inter tra il 2015 ed il 2017 collezionando oltre 60 presenze due gol.