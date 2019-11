Torino Inter, Conte in emergenza punta sul suo jolly. La probabile

L'Inter domani sera incontrerà l'ex Mazzarri nella trasferta di Torino. Conte è ancora alle prese con diversi infortuni, soprattutto a centrocampo. Per questa ragione il tecnico dovrà capire se schierare D'Ambrosio, autentico jolly, in difesa al posto di Godin o a centrocampo.

Più probabile che venga impiegato nei tre, con l'ex Atletico a riposo in vista della Champions. Candreva quindi è in vantaggio per il ruolo di esterno destro, con Biraghi sul versante opposto. Asamoah infatti è ancora indisponibile, e lo stesso D'Ambrosio in futuro potrà essere un'alternativa anche in quella posizione.

In mezzo al campo scelte obbligate: Brozovic, Barella e Vecino partiranno titolari. Sensi siederà i panchina, pronto ad essere impiegato gara in corso.

In attacco nessun dubbio. Lautaro e Lukaku saranno i titolari.