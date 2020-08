Tonali Milan, Elliott accontenta la richiesta del Brescia. Inter beffata?

Il Milan fa sul serio per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i rossoneri sarebbero disposti ad aumentare l’offerta e beffare la concorrenza dell’Inter. La proprietà Elliott avrebbe infatti dato il via libera all'operazione e sarebbe pronta ad accontentare la richiesta economica delle rondinelle.

L’affare si potrebbe chiudere per circa 35 milioni di euro complessivi: 10 milioni per il prestito e 25 per il riscatto. Il Milan vorrebbe che fosse un diritto, mentre il Brescia preme per l’obbligo. Il classe 2000 avrebbe già dato il suo ok al trasferimento ai rossoneri e sarebbe molto felice di approdare nella squadra che tifa da sempre.

Una volta trovato l’accordo con Massimo Cellino per il prezzo del cartellino, bisognerà trovare anche l’intesa per il contratto con Beppe Bozzo, agente del ragazzo che ha già trovato l’accordo con l'Inter. Il Milan dovrà almeno pareggiare l'offerta nerazzurra di un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione.