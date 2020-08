Tonali Inter, tentativo del Manchester United ma il suo futuro è già deciso

Tonali è senza ombra di dubbio uno dei principali protagonisti di questa finestra di mercato. I nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con il giocatore negli scorsi mesi, ma non sarebbe disposti ad accontentare le richieste economiche di Massimo Cellino. Negli ultimi giorni si sarebbe inserito anche il Milan, che potrebbe mettere sul piatto un’offerta da 38 milioni di euro più bonus.

Secondo il tabloid britannico The Sun, nelle scorse settimane anche il Manchester United avrebbe provato a fare un tentativo per ingaggiare il classe 2000. I Red Devils avrebbero presentato un’offerta al Brescia da oltre trenta milioni di sterline, ma il giocatore avrebbe già deciso di restare in Italia e sarebbe in attesa dell’accordo tra Massimo Cellino e una tra Milan e Inter.

Il club al momento favorito sembrerebbe quello rossonero, che dopo aver ricevuto il via libera da parte della proprietà Elliott, sarebbe pronto ad accontentare le richieste delle rondinelle ed assicurarsi il centrocampista.