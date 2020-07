Tonali Inter, solo una questione di formula. A breve il contatto tra le società

Tonali resta l'obiettivo numero uno per il mercato nerazzurro. Dopo l'arrivo di Hakimi Marotta sta lavorando sul giovane talento del Brescia, che dal canto suo sembra già aver sposato la causa nerazzurra.

Il centrocampista infatti avrebbe già dato la sua preferenza all'Inter per due motivi. In primis per il fatto che Conte gli avrebbe garantito un ruolo di perno nel suo progetto, e poi per il fatto che a Milano sarebbe titolare sin dall'inizio ( a differenza di quanto avverrebbe alla Juventus). Ora resta da trovare solo l'accordo con Cellino (con il quale i rapporti sono ottimi). Marotta per ora ha offerto 35 milioni (bonus compresi), mentre il Brescia ne vorrebbe 50.

L'idea è quella di replicare l'operazione Barella, ossia con un prestito con obbligo di riscatto. stando alla Gazzetta dello Sport l'ostacolo sarebbe solo la formula, per il resto Tonali Inter sembra un'operazione destinata ad andare in porto. In settimana dovrebbe inoltre esserci un contatto tra i due club.