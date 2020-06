Tonali Inter, sarà un affare in "stile Barella": prestito con diritto di riscatto

Il nome di Sandro Tonali resta in cima alla lista della spesa del duo Giuseppe Marotta-Piero Ausilio. Il classe 2000, specialmente dopo la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG, sarà probabilmente uno dei primi botti del mercato estivo nerazzurro.

Il patron del Brescia Massimo Cellino continua a valutare il proprio gioiellino non meno di 50 milioni di euro, una cifra senza dubbio considerevole ma che, secondo l'ANSA, potrebbe essere spalmata in due esercizi differenti.

Per intenderci, secondo il noto organo di stampa il club di Via della Liberazione vorrebbe offrire alle Rondinelle un corposo prestito oneroso con diritto di riscatto. Un po' come fatto col Cagliari per Nicolò Barella.